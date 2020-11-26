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СБУ засекретила данные о своем автопарке

Четверг, 26 ноября 2020, 10:38
СБУ засекретила данные о своем автопарке
Скриншот

Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом".

Источник: ответ СБУ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом".

Детали: "Радио Свобода" интересовалось, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.

Ранее Верховный суд сообщил журналистам, что имеет 46 автомобилей, Конституционный суд – 32 автомобиля, а Верховная Рада – 187 транспортных средств.

Три года назад журналисты программы "Схемы" сделали видеосюжет о "люксовом автопарке работников управления защиты экономики СБУ".

Темы: СБУавто
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