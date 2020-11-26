У Данії нова проблема із вбитими через коронавірус норками: їх "виштовхує" з могил

У Данії виникла нова проблема через поспішне вибракування тисяч норок: їх поховали у неглибоких ямах, і тепер вони стали з'являтися на поверхні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Через розкладання тіл можуть утворюватися гази. Це змушує все трохи розширюватися. Таким чином, в гіршому випадку норку виштовхує із землі", - пояснив офіційний представник національної поліції Томас Крістенсен.

Поліція регіону Західна Ютландія, де кілька тисяч норок були поховані на військовому полігоні, намагалася протистояти страшному явищу, насипаючи землю поверх трупів, які перебували в траншеї глибиною 1 метр.

"Це природний процес. На жаль, один метр грунту - це не просто метр грунту - все залежить від того, який це тип ґрунту. Проблема в тому, що піщаний грунт в Західній Ютландії занадто легкий. Тому нам довелося засипати зверху більше землі", - додав Крістенсен.

На додаток до широко поширеного занепокоєння, місцеві ЗМІ повідомили, що тварини, можливо, також були поховані занадто близько до озер і підземних вод, що викликало побоювання з приводу можливого забруднення грунту і джерел питної води.

Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було "тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання", додавши, що територія буде контролюватися 24 години на добу, поки не буде зведено огорожу, "щоб уникнути потенційних проблем для тварин і людей".

Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила на початку листопада, що вб'є понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, на даний момент вбили понад 10 мільйонів тварин.