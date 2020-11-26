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В Дании новая проблема с убитыми из-за коронавируса норками: их "выталкивает" из могил

Четверг, 26 ноября 2020, 12:13

В Дании возникла новая проблема из-за поспешной выбраковки тысяч норок: их похоронили в неглубоких ямах, и теперь они стали появляться на поверхности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Из-за разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли", - пояснил официальный представитель национальной полиции Томас Кристенсен.

Полиция региона Западная Ютландия, где несколько тысяч норок были похоронены на военном полигоне, пыталась противостоять страшному явлению, насыпая землю поверх трупов, находившихся в траншее глубиной 1 метр.

"Это естественный процесс. К сожалению, один метр почвы - это не просто метр почвы, все зависит от того, какой это тип почвы. Проблема в том, что песчаный грунт в Западной Ютландии - слишком легкий. Поэтому нам пришлось засыпать сверху больше земли", - добавил Кристенсен.

В дополнение к широко распространенному беспокойству местные СМИ сообщили, что животные, возможно, также были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам, что вызвало опасения по поводу возможного загрязнения почвы и источников питьевой воды.

Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было "временной проблемой, связанной с процессом разложения", добавив, что территория будет контролироваться 24 часа в сутки, пока не будет построено ограждение, "чтобы избежать потенциальных проблем для животных и людей".

Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент убили более 10 млн животных.

Темы: коронавирусДания


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