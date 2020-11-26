Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 

Четвер, 26 листопада 2020, 11:35
У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 

Контррозвідники Служби безпеки України блокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та попередили їх можливе переправлення до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, яка планувала незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. 

Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. 

Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУторгівляРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: