У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 

Контррозвідники Служби безпеки України блокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та попередили їх можливе переправлення до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, яка планувала незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості.

Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії.

Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.