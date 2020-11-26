Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 

Четвер, 26 листопада 2020, 12:35

Контррозвідники Служби безпеки України блокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та попередили їх можливе переправлення до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, яка планувала незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. 

Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. 

Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Теми: СБУторгівляРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білорусь вручила ноту протесту українському послу

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Понад 15 тисяч хворих: COVID встановлює нові "рекорди" в Україні

На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Усі новини...
СБУ
СБУ засекретила дані про свій автопарк
Командир з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ
Справа про розкрадання: Музей Революції Гідності заявив про дискредитаційну атаку
Останні новини
12:53
фото Капітан прикордонслужби і священник займалися контрабандою на Автожирі
12:49
На український Донбас вторгся 100-й "гумконвой" РФ
12:35
У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 
12:27
Аваков виступає за повний локдаун на місяць
12:25
Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень
12:23
З 1 грудня банки почнуть приймати паспорти у "Дії"
12:13
У Данії нова проблема із вбитими через коронавірус норками: їх "виштовхує" з могил
12:12
Бюджет-2021: Дефіцит зменшать, підняття "мінімалки" до 6,5 тисяч перенесуть – нардеп
11:38
СБУ засекретила дані про свій автопарк
11:30
Курс валют на 26 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!