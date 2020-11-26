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В Киеве хотели скрыто продать российские военные товары на Африку

Четверг, 26 ноября 2020, 11:35
В Киеве хотели скрыто продать российские военные товары на Африку

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, которая планировала незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения.

Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории.

Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: СБУторговляРосcия
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