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Капітан прикордонслужби і священник займалися контрабандою на автожирі

Четвер, 26 листопада 2020, 11:53
Капітан прикордонслужби і священник займалися контрабандою на автожирі
Фото ДПСУ

Капітана Державної прикордонної служби, який зрадив присязі, затримали за контрабанду цигарок у Закарпатській області.

Джерело: ДПСУ у Telegram, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Затримано групу осіб, яка займалася переправкою цигарок через кордон за допомогою літального апарату Автожир. Оперативники вже знали, що серед правопорушників, ще і в якості пілота, буде капітан Державної прикордонної служби, який зрадив присязі". 

 
Фото ДПСУ

Деталі: Разом з прикордонником затримали ще 4 місцевих жителів, серед яких один виявився священнослужителем.

Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив УП, що прикордонники отримали інформацію про можливу протиправну схему на кордоні ще кілька місяців тому. Далі велася копітка робота, щоб встановити всіх учасників схеми, в тому числі "перевертнів" з числа відомства.

Усі дані передали до Державного бюро розслідувань та розпочали кримінальне провадження.

Офіцера прикордонного підрозділу Мукачівського загону і його спільників затримали на гарячому 25 листопада.

ДПСУ проводитиме службове розслідування та всіляко сприятиме слідству.

Для довідки: Автожир (гірокоптер, ротоплан) – невеликий гвинтокрилий літальний апарат. Автожири мають великий діапазон швидкостей (від 30 до 220 км/год), незначний розбіг при зльоті і майже нульовий пробіг при посадці.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаконтрабанда
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