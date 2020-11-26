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Капітан прикордонслужби і священник займалися контрабандою на Автожирі

Четвер, 26 листопада 2020, 12:53

Капітана Державної прикордонної служби, який зрадив присязі, затримали за контрабанду цигарок у Закарпатській області.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Дослівно: "Затримано групу осіб, яка займалася переправкою цигарок через кордон за допомогою літального апарату Автожир. Оперативники вже знали, що серед правопорушників, ще і в якості пілота, буде капітан Державної прикордонної служби, який зрадив присязі". 

 
Фото ДПСУ

Деталі: Зловмисників спіймали 25 листопада.

Разом з прикордонником затримали ще 4 місцевих жителів, серед яких один виявився священнослужителем.

Для довідки: Автожир (гірокоптер, ротоплан) – невеликий гвинтокрилий літальний апарат. Автожири мають великий діапазон швидкостей (від 30 до 220 км/год), незначний розбіг при зльоті і майже нульовий пробіг при посадці.

Українська правда


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