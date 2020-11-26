Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Капитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире

Четверг, 26 ноября 2020, 11:53
Капитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире
Фото ГПСУ

Капитана Государственной пограничной службы, который предал присягу, задержали за контрабанду сигарет в Закарпатской области.

Источник: ГПСУ в Telegram, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Задержана группа лиц, которая занималась переправкой сигарет через границу с помощью летательного аппарата Автожир. Оперативники уже знали, что среди правонарушителей, еще и в качестве пилота, будет капитан Государственной пограничной службы, который предал присягу". 

 
Фото ГПСУ

Детали: Вместе с пограничником задержали еще 4 местных жителей, среди которых один оказался священнослужителем.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что пограничники получили информацию о возможной противоправной схеме на границе еще несколько месяцев назад. Далее велась кропотливая работа, чтобы установить всех участников схемы, в том числе "оборотней" из числа ведомства.

Все данные передали в Государственное бюро расследований и начали уголовное производство.

Офицера пограничного подразделения Мукачевского отряда и его сообщников задержали с поличным 25 ноября.

ГПСУ будет проводить служебное расследование и всячески способствовать следствию.

Для справки: Автожир (гирокоптер, ротоплан) – небольшой винтокрылый летательный аппарат. Автожиры имеют большой диапазон скоростей (от 30 до 220 км/ч), незначительный разбег при взлете и почти нулевой пробег при посадке.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Пограничная служба
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: