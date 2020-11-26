Капитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире

Капитана Государственной пограничной службы, который предал присягу, задержали за контрабанду сигарет в Закарпатской области.

Источник: ГПСУ в Telegram, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Задержана группа лиц, которая занималась переправкой сигарет через границу с помощью летательного аппарата Автожир. Оперативники уже знали, что среди правонарушителей, еще и в качестве пилота, будет капитан Государственной пограничной службы, который предал присягу".

Фото ГПСУ

Детали: Вместе с пограничником задержали еще 4 местных жителей, среди которых один оказался священнослужителем.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что пограничники получили информацию о возможной противоправной схеме на границе еще несколько месяцев назад. Далее велась кропотливая работа, чтобы установить всех участников схемы, в том числе "оборотней" из числа ведомства.

Все данные передали в Государственное бюро расследований и начали уголовное производство.

Офицера пограничного подразделения Мукачевского отряда и его сообщников задержали с поличным 25 ноября.

ГПСУ будет проводить служебное расследование и всячески способствовать следствию.

Для справки: Автожир (гирокоптер, ротоплан) – небольшой винтокрылый летательный аппарат. Автожиры имеют большой диапазон скоростей (от 30 до 220 км/ч), незначительный разбег при взлете и почти нулевой пробег при посадке.