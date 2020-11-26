Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Капитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире

Четверг, 26 ноября 2020, 12:53
Фото ГПСУ

Капитана Государственной пограничной службы, который предал присягу, задержали за контрабанду сигарет в Закарпатской области.

Источник: ГПСУ в Telegram, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Задержана группа лиц, которая занималась переправкой сигарет через границу с помощью летательного аппарата Автожир. Оперативники уже знали, что среди правонарушителей, еще и в качестве пилота, будет капитан Государственной пограничной службы, который предал присягу". 

 
Фото ГПСУ

Детали: Вместе с пограничником задержали еще 4 местных жителей, среди которых один оказался священнослужителем.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что пограничники получили информацию о возможной противоправной схеме на границе еще несколько месяцев назад. Далее велась кропотливая работа, чтобы установить всех участников схемы, в том числе "оборотней" из числа ведомства.

Все данные передали в Государственное бюро расследований и начали уголовное производство.

Офицера пограничного подразделения Мукачевского отряда и его сообщников задержали с поличным 25 ноября.

ГПСУ будет проводить служебное расследование и всячески способствовать следствию.

Для справки: Автожир (гирокоптер, ротоплан) – небольшой винтокрылый летательный аппарат. Автожиры имеют большой диапазон скоростей (от 30 до 220 км/ч), незначительный разбег при взлете и почти нулевой пробег при посадке.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабанда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Более 15 тысячи больных: COVID устанавливает новые "рекорды" в Украине

На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

фотоЗеленский назначил нового руководителя Николаевщины

Все новости...
Пограничная служба
На украинский Донбасс вторгся 100-й "гумконвой" РФ
У границы с Россией задержали фуру с 800 "соснами-нелегалами"
Боевики блокируют все КПВВ на Донбассе, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого"
Последние новости
13:42
Нам некуда деваться: Лукашенко заявил Лаврову, что хочет усилить отношения с РФ
13:40
В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения
13:37
В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения
13:27
видеоПограничники завернули оператора "Russia today", который пытался попасть в Украину
13:26
НБУ выпустил первую вертикальную банкноту: посвящена Каденюку
13:18
ЕС без помех продолжит санкции против России на полгода - СМИ
13:03
Вице-премьер предложил передать производителя боевых ракет министерству без доступа к тайне
12:53
фотоКапитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире
12:49
На украинский Донбасс вторгся 100-й "гумконвой" РФ
12:35
В Киеве хотели скрыто продать российские военные товары на Африку
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!