ЄС без перепон продовжить санкції проти Росії на пів року - ЗМІ

Лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок.

Про це від власних джерел стало відомо кореспондент "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - написав він у Twitter.

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.