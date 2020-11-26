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ЕС без помех продолжит санкции против России на полгода - СМИ

Четверг, 26 ноября 2020, 13:18

Лидеры ЕС планируют в декабре продолжить экономические санкции против России еще на полгода без каких-либо споров.

Об этом от собственных источников стало известно корреспондент "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на шесть месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - написал он в Twitter.

Санкции ЕС в отношении конкретных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продлевает ограничения в отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Темы: ЕСРосcиясанкции


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