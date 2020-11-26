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Прикордонники завернули оператора "Russia today", який намагався потрапити в Україну

Четвер, 26 листопада 2020, 13:27

Оператор пропагадистського російського телеканалу "Russia today" не зміг потрапити в Україну і на додачу отримав заборону в’їзду на 3 роки.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Іноземець 1971 року народження слідував в нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію.

Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму".

Деталі: У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова літав туди з російьскої території. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу "Russia today".

 

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

За даними джерела "Української правди" мова йде про Ігоря Завидея, оператора RT, який у 2014 році працював у Сирії (потрапляв під обстріл) а в Білорусі відзначився нападом на журналіста.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонРосія


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