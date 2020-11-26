Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники завернули оператора "Russia today", который пытался попасть в Украину

Четверг, 26 ноября 2020, 12:27
Пограничники завернули оператора Russia today, который пытался попасть в Украину

Оператор пропагадистського российского телеканала "Russia today" не смог попасть в Украину и в придачу получил запрет въезда на 3 года.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма".

Детали: В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова он летал туда с российскои территории. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today".

 

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

По данным источника "Украинской правды" речь идет об Игоре Завидее, операторе RT, который в 2014 году работал в Сирии (попадал под обстрел), а в Беларуси отличился нападением на журналиста.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаграницаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Пограничная служба
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: