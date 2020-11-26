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Пограничники завернули оператора "Russia today", который пытался попасть в Украину

Четверг, 26 ноября 2020, 13:27

Оператор пропагадистського российского телеканала "Russia today" не смог попасть в Украину и в придачу получил запрет въезда на 3 года.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма".

Детали: В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова он летал туда с российскои территории. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today".

 

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

По данным источника "Украинской правды" речь идет об Игоре Завидее, операторе RT, который в 2014 году работал в Сирии (попадал под обстрел), а в Беларуси отличился нападением на журналиста.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаРосcия


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