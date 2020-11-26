В Україну йдуть дощі і сніг

27 листопада погоду в Україні визначатиме тепле повітря з Центральної Європи, опади очікуються лише вдень на крайньому заході, на вихідних дощі та сніг пройдуть по всій території країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцетр

Деталі: У п’ятницю у західній і південній частині вночі та вранці місцями туман. Вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, в південній частині 8-13°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

скриншот з meteo.gov.ua

У Києві – без опадів, вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 27 листопада найвища температура вдень була 14,4° у 1898 році, найнижча вночі -21,9° у 1890 році.



28 листопада в Україні невеликий дощ і мокрий сніг, лише у південних, Донецькій та Луганській областях без опадів. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, в південній частині +7+12°. Вітер південний, у західних та північних областях – переважно північно-західний, 5-10 м/с.

скриншот з meteo.gov.ua

У Києві в суботу невеликий дощ і мокрий сніг, вночі 1-3° тепла, вдень +3+5°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

