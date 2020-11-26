В Украину идут дожди и снег

27 ноября погоду в Украине будет определять теплый воздух из Центральной Европы, осадки ожидаются только днем ​​на крайнем западе, на выходных дожди и снег пройдут по всей территории страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцетр

Детали: В пятницу в западной и южной части ночью и утром местами туман. Ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части 8-13°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве – без осадков, ночью около 0°, днем ​​3-5° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 ноября самая высокая температура днем ​​была 14,4° в 1898 году, самая низкая ночью -21,9° в 1890 году.

28 ноября в Украине небольшой дождь и мокрый снег, только в южных, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла, в южной части +7+12°. Ветер южный, в западных и северных областях – преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу небольшой дождь и мокрый снег, ночью 1-3° тепла, днем +​​3+5°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.