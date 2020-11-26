В Украину идут дожди и снег
27 ноября погоду в Украине будет определять теплый воздух из Центральной Европы, осадки ожидаются только днем на крайнем западе, на выходных дожди и снег пройдут по всей территории страны.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцетр
Детали: В пятницу в западной и южной части ночью и утром местами туман. Ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части 8-13°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве – без осадков, ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 1898 году, самая низкая ночью -21,9° в 1890 году.
28 ноября в Украине небольшой дождь и мокрый снег, только в южных, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части +7+12°. Ветер южный, в западных и северных областях – преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве в субботу небольшой дождь и мокрый снег, ночью 1-3° тепла, днем +3+5°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.