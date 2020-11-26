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Білорусь підготувала санкції проти України

Четвер, 26 листопада 2020, 14:37

Білорусь готується запровадити санкції проти низки офіційних осіб України через підтримку обмежень Євросоюзу щодо режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на БелТА.

"На початковому етапі ми також підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави", - сказав Макей.

Він також зазначив, що приєднання України до західних санкцій щодо Білорусі - це "чергове несамостійне рішення сусідньої країни, яке демонструє непослідовність її політики".

"Якщо говорити відверто, ми розглядаємо це як насмішку над здоровим глуздом", - заявив міністр.

Нагадаємо, 20 листопада сім країн в тому числі Україна приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Лідери ЄС на саміті на початку жовтня відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того, як Кіпр погодився зняти своє вето.

У санкційний список внесли 40 чиновників.

Як відомо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

Теми: БілорусьУкраїнасанкціїЛукашенкомітинги


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