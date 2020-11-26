Беларусь подготовила санкции против Украины

Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"На начальном этапе мы также подготовили список санкций в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - сказал Макей.

Он также отметил, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - это "очередное несамостоятельное решение соседней страны, демонстрирующее непоследовательность ее политики".

"Если говорить откровенно, мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - заявил министр.

Напомним, 20 ноября семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

Лидеры ЕС на саммите в начале октября открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

В санкционный список внесли 40 чиновников.

Как известно, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.