Коронавірус виявили у норок на одній з хутрових ферм у Литві

У норок на одній з хутрових ферм у Литві, що розташована у Йонавському районі неподалік від Каунаса, виявили коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили Державній службі з продовольчої безпеки та ветеринарії 26 листопада.

"Коли на фермі раптово почали помирати норки, були відібрані зразки для аналізу. Дослідження показали, що це саме цей вірус", повідомила речниця Юргіта Савіцкайте.

Наразі не повідомляється, у скількох тварин підтверджено зараження і які заходи з цього приводу планують на враженій фермі та інших норкових фермах країни.

Нагадаємо, раніше Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, на даний момент вбили понад 10 мільйонів тварин. Тепер виникла нова проблема через те, що вбитих норок захоронили у недостатньо глибоких ямах і їх виштовхує на поверхню.

Окрім Данії, зараження коронавірусом на норкових фермах траплялися у низці інших країн, серед останніх - у Польщі.