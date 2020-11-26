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Коронавирус обнаружили у норок на одной из пушных ферм в Литве

Четверг, 26 ноября 2020, 13:49
Коронавирус обнаружили у норок на одной из пушных ферм в Литве
Фото valstietis.lt

У норок на одной из пушных ферм в Литве, расположенной в Йонавском районе недалеко от Каунаса, обнаружили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в Государственной службе по продовольственной безопасности и ветеринарии 26 ноября.

"Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно этот вирус", - сообщила пресс-секретарь Юргита Савицкайте.

Пока не сообщается, у скольких животных подтверждено заражение и какие меры по этому поводу планируют на пораженной ферме и других норковых фермах страны.

Напомним, Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент убили более 10 млн животных. Теперь возникла новая проблема из-за того, что убитых норок захоронили в недостаточно глубоких ямах и их выталкивает на поверхность.

Кроме Дании, заражение коронавируса на норковых фермах случались в ряде других стран, среди последних - в Польше.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЛитва
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