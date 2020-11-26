Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус обнаружили у норок на одной из пушных ферм в Литве

Четверг, 26 ноября 2020, 14:49
Фото valstietis.lt

У норок на одной из пушных ферм в Литве, расположенной в Йонавском районе недалеко от Каунаса, обнаружили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в Государственной службе по продовольственной безопасности и ветеринарии 26 ноября.

"Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно этот вирус", - сообщила пресс-секретарь Юргита Савицкайте.

Пока не сообщается, у скольких животных подтверждено заражение и какие меры по этому поводу планируют на пораженной ферме и других норковых фермах страны.

Напомним, Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент убили более 10 млн животных. Теперь возникла новая проблема из-за того, что убитых норок захоронили в недостаточно глубоких ямах и их выталкивает на поверхность.

Кроме Дании, заражение коронавируса на норковых фермах случались в ряде других стран, среди последних - в Польше.

Темы: коронавирусЛитва


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь подготовила санкции против Украины

В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Все новости...
коронавирус
Заявление Авакова: У Зеленского говорят, что жесткий локдаун введут, если ситуация ухудшится
Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники
Последние новости
15:09
Зеленский предлагает дать Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Південне"
15:08
таблицаРегулятор может поднять тарифы на доставку газа
15:02
Марченко: Проект бюджета-2021 совпадает с оценками МВФ
14:59
Заявление Авакова: У Зеленского говорят, что жесткий локдаун введут, если ситуация ухудшится
14:51
ООН предупреждает, что пандемия может вернуть гендерное равенство на 25 лет назад
14:49
Коронавирус обнаружили у норок на одной из пушных ферм в Литве
14:47
В МИД припомнили Беларуси времена Майдана после вызова украинского посла
14:40
Стало известно, почему арестовали Дом профсоюзов
14:37
Беларусь подготовила санкции против Украины
14:22
Глава Минэнерго за то, чтобы "Нафтогаз" продавал газ на бирже
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!