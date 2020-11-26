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Мером Полтави втретє буде Мамай

Четвер, 26 листопада 2020, 14:21
Мером Полтави втретє буде Мамай
Фото з Facebook Мамая

Чинний мер Полтави Олександр Мамай переміг у другому турі виборів міського голови.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА

Дослівно: "Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК у м. Полтава. Відповідно до цих даних, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай ("За майбутнє")".

Деталі: За Мамая віддали голоси 52,22% тих, хто взяв участь у виборах (28833 голоси), за Іващенка –   47,78% (26385 голосів).

Явка виборців під час повторного голосування склала 25,42% (55218 із 217246 внесених до списків на дільницях).

Для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади. Втім, Іващенко визнав свою поразку ще зранку 23 листопада.

Передісторія: 

  • Другий тур виборів мера у Полтаві відбувся 22 листопада.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтававиборимісцева влада
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