Мэром Полтавы в третий раз будет Мамай

Действующий мэр Полтавы Александр Мамай победил во втором туре выборов городского головы.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Дословно: "Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в г. Полтава. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ("За будущее")".

Детали: За Мамая отдали голоса 52,22% принявших участие в выборах (28833 голоса), за Иващенко – 47,78% (26385 голосов).

Явка избирателей во время повторного голосования составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках).

Для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину. Впрочем, Иващенко признал свое поражение еще утром 23 ноября.

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