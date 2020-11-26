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Мэром Полтавы в третий раз будет Мамай

Четверг, 26 ноября 2020, 14:21
Мэром Полтавы в третий раз будет Мамай
Фото с Facebook Мамая

Действующий мэр Полтавы Александр Мамай победил во втором туре выборов городского головы.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Дословно: "Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в г. Полтава. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ("За будущее")".

Детали: За Мамая отдали голоса 52,22% принявших участие в выборах (28833 голоса), за Иващенко – 47,78% (26385 голосов).

Явка избирателей во время повторного голосования составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках).

Для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину. Впрочем, Иващенко признал свое поражение еще утром 23 ноября.

Предыстория:

  • Второй тур выборов мэра в Полтаве состоялся 22 ноября.

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Темы: Полтававиборыместная власть
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