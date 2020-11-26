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У Гданську назвали сквер на честь генерала армії УНР

Четвер, 26 листопада 2020, 14:36
У Гданську назвали сквер на честь генерала армії УНР

Міська рада Гданська у четвер, 26 листопада, ухвалила рішення про присвоєння одному зі скверів міста імені генерала армії Української народної республіки Марка Безручка.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Європейська правда".

"Сквери названі на честь генерала Української народної армії Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, кільцева розв'язка у Вроцлаві, а тепер ще й рішення влади Гданська", - повідомив дипломат у Twitter.

З пропозицією присвоїти скверу ім’я генерала виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин, повідомила пресслужба мерії міста. За постанову проголосувало 27 депутатів Гданської міської ради, утрималися 7.

Генерал Марко Безручко розглядається журналістами та істориками як символ польсько-українського братерства у спільній боротьбі проти комуністичної загрози.

Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замостя в серпні-вересні 1920 року. Згодом він жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу, головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві, редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".

Безручко похований на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаісторія
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