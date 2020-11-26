В Гданьске назвали сквер в честь генерала армии УНР

Городской совет Гданьска в четверг, 26 ноября, принял решение о присвоении одному из скверов города имени генерала армии Украинской народной республики Марка Безручко.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Европейская правда".

"Скверы названы в честь генерала Украинской народной армии Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, кольцевая развязка во Вроцлаве, а теперь еще и решение власти Гданьска", - сообщил дипломат в Twitter.

С предложением присвоить скверу имя генерала выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин, сообщила пресс-служба мэрии. За постановление проголосовали 27 депутатов Гданьского городского совета, воздержались семь.

Генерал Марк Безручко рассматривается журналистами и историками как символ польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы.

Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Безручко похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.