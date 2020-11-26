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Люди в чорному влаштували штовханину на дільниці в Коцюбинському - поліція

Четвер, 26 листопада 2020, 16:08

На Київщині поліцеські затримали групу чоловіків, які намагалися заблокувати роботу виборчої комісії.

Джерело: Нацполіція, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У селищі Коцюбинське невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів місцевих виборів.

Невідомі чоловіки почали  блокувати роботу членів  комісії і між ними  виникла штовханина.

Зазначається, що працівники поліції негайно прибули на місце події і затримали п'ятьох правопорушників.

 

Один із затриманих  - представник однієї з політичних партій, який пояснив  правоохоронцям, що таким чином мав намір бути присутнім під час перерахунку голосів. Його спільники - приватні охоронці.

Як пояснив представник партії, таким чином він хотів взяти участь у перерахунку голосів.

Правоохоронці не вказують назву політсили, але за даними джерела УП, йдеться про партію "Удар".

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: вибориКиївська областьполіція


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