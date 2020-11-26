Люди в черном устроили потасовку на избирательном участке в Коцюбинском - полиция

На Киевщине полицейские задержали группу мужчин, которые пытались заблокировать работу избирательной комиссии.

Источник: Нацполиция, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В поселке Коцюбинское неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов результатов местных выборов.

Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии и между ними возникла потасовка.

Отмечается, что работники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали пятерых правонарушителей.

Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - частные охранники. Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов.

Правоохранители не указывают название политсилы, но по данным источника УП, речь идет о партии "Удар".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.