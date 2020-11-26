Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Люди в черном устроили потасовку на избирательном участке в Коцюбинском - полиция

Четверг, 26 ноября 2020, 16:08

На Киевщине полицейские задержали группу мужчин, которые пытались заблокировать работу избирательной комиссии.

Источник: Нацполиция, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В поселке Коцюбинское неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов результатов местных выборов.

Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии и между ними возникла потасовка.

Отмечается, что работники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали пятерых правонарушителей.

Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - частные охранники. Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов.

Правоохранители не указывают название политсилы, но по данным источника УП, речь идет о партии "Удар".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: виборыКиевская областьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь подготовила санкции против Украины

В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Все новости...
виборы
Мэром Полтавы в третий раз будет Мамай
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
Кабмин подготовил законопроект для борьбы с клонами на выборах
Последние новости
16:42
Ученые обнаружили, что коронавирус остается на поверхности в течение нескольких дней в форме "блина"
16:38
фотоБриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции драгоценности на 15 миллионов
16:30
В приложении "Дия" запустили реестр избирателей
16:24
Украина объяснила ОБСЕ ситуацию с двумя травмированными на Донбассе
16:20
Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста
16:08
фотоЛюди в черном устроили потасовку на избирательном участке в Коцюбинском - полиция
16:01
Профсоюз "Антонова" намерен судиться из-за создания наблюдательного совета
16:00
дополнено от 10:37 НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК
15:42
Нацсовет проверит канал ZIK из-за марафона "Реванш соросятни"
15:41
В Федерации профсоюзов заявили, что законно владеют арестованным судом имуществом
Все новости...