Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции драгоценности на 15 миллионов

Четверг, 26 ноября 2020, 16:38

В аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников, перевозивших контрабандные камни на 15 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Отмечается, что изобретательные украинцы спрятали камни в нижнем белье.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках. Оценочная стоимость "камешков" может достигать 15 миллионов гривен. Бриллианты изъяли для проведения экспертизы.

 

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что оперативные сотрудники Пограничной службы заблаговременно получили информацию о намерениях нарушителей незаконно переместить такой товар через границу.

В дальнейшем гражданами и находкой занимались работники таможни по оформлению документов о нарушении таможенных правил.

Украинская правда
Темы: контрабандаПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь подготовила санкции против Украины

В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Все новости...
контрабанда
Капитан погранслужбы и священник занимались контрабандой на автожире
Украинец спрятал в авто гаджеты Apple и одежду на 15 миллионов
В Польше задержали членов группы, занимавшейся контрабандой сигарет из Украины
Последние новости
16:42
Ученые обнаружили, что коронавирус остается на поверхности в течение нескольких дней в форме "блина"
16:38
фотоБриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции драгоценности на 15 миллионов
16:30
В приложении "Дия" запустили реестр избирателей
16:24
Украина объяснила ОБСЕ ситуацию с двумя травмированными на Донбассе
16:20
Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста
16:08
фотоЛюди в черном устроили потасовку на избирательном участке в Коцюбинском - полиция
16:01
Профсоюз "Антонова" намерен судиться из-за создания наблюдательного совета
16:00
дополнено от 10:37 НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК
15:42
Нацсовет проверит канал ZIK из-за марафона "Реванш соросятни"
15:41
В Федерации профсоюзов заявили, что законно владеют арестованным судом имуществом
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!