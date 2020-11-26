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Бриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции драгоценности на 15 миллионов

Четверг, 26 ноября 2020, 15:38
Бриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции драгоценности на 15 миллионов

В аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников, перевозивших контрабандные камни на 15 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Отмечается, что изобретательные украинцы спрятали камни в нижнем белье.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках. Оценочная стоимость "камешков" может достигать 15 миллионов гривен. Бриллианты изъяли для проведения экспертизы.

 

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что оперативные сотрудники Пограничной службы заблаговременно получили информацию о намерениях нарушителей незаконно переместить такой товар через границу.

В дальнейшем гражданами и находкой занимались работники таможни по оформлению документов о нарушении таможенных правил.

Украинская правда

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Темы: контрабандаПограничная служба
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