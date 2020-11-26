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НАЗК знайшло порушення в деклараціях 5 міністрів і 7 суддів

Четвер, 26 листопада 2020, 18:21

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2020 році виявило ознаки кримінального порушення у деклараціях 97 осіб, серед яких 5 міністрів та 7 суддів.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Поміж головних пріоритетів НАЗК у 2020 році стало підвищення якості повних перевірок декларацій. Для нас було принципово важливо відійти від старої практики агентства  чіплятися до "одруків" у деклараціях для того, щоб перейти до виявлення реальних порушень на мільйони гривень.

Таким чином, серед 97 осіб, у деклараціях яких НАЗК виявило ознаки кримінального порушення — 5 міністрів поточного та колишнього урядів, 12 заступників міністрів та 7 суддів".

Деталі: Зазначається, що для цього НАЗК у 2020 році серед іншого забезпечило наступне:

Якщо помилка в декларації не стосувалася грошей, суб’єкт декларування не ніс відповідальності. Наприклад, деякі суб’єкти могли обрати позначку "Не відомо" або "Не застосовується" замість кадастрового номера ділянки. Під час перевірки декларації НАЗК з’ясовувало цей кадастровий номер, повідомляло про це суб’єкта та надавало можливість виправити цю помилку у декларації.

Спілкування онлайн замість паперових листів. В агенції стверджують, що до перезавантаження працівники НАЗК спілкувалися із суб’єктами декларування під час повної перевірки паперовими листами. Тепер листування електронне.

Суб’єкти декларування могли надати пояснення, аби технічні помилки не враховувалися як порушення. Своїм правом надати пояснення не скористалися лише 25 посадовців. Пояснення надали у тому числі й міністри, народні депутати та судді.

Українська правда


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