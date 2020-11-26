НАПК нашло нарушения в декларациях 5 министров и 7 судей

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 2020 году выявило признаки уголовного нарушения в декларациях 97 человек, среди которых 5 министров и 7 судей.

Источник: НАПК

Дословно: "Между главных приоритетов НАПК в 2020 году стало повышение качества полных проверок деклараций. Для нас было принципиально важно отойти от старой практики агентства цепляться к "опечаткам" в декларациях для того, чтобы перейти к выявлению реальных нарушений на миллионы гривен.

Таким образом, среди 97 человек, в декларациях которых НАПК выявило признаки уголовного нарушения - 5 министров текущего и бывшего правительств, 12 заместителей министров и 7 судей".

Детали: Отмечается, что для этого НАПК в 2020 году среди прочего обеспечило следующее:

Если ошибка в декларации не касалась денег, субъект декларирования не нес ответственности. Например, некоторые субъекты могли выбрать отметку "Неизвестно" или "Не применяется" вместо кадастрового номера участка. Во время проверки декларации НАПК выясняло этот кадастровый номер, сообщало об этом субъекту и давало возможность исправить эту ошибку в декларации.

Общение онлайн вместо бумажных писем. В агентстве утверждают, что до перезагрузки ведомства работники НАПК общались с субъектами декларирования при полной проверке бумажными псьмами. Теперь переписка электронная.

Субъекты декларирования могли предоставить объяснение, чтобы технические ошибки не учитывались как нарушение. Своим правом предоставить объяснения не воспользовались только 25 должностных лиц. Объяснения предоставили в том числе и министры, народные депутаты и судьи.