Україна просить ОБСЄ тиснути на Росію і тримати увагу на її агресії

Україна закликає Парламентську асамблею ОБСЄ залишити на порядку денному питання російської агресії проти України та домагатися виконання резолюцій по Криму та Донбасу.

Джерело: "Укрінформ", який наводить заяву постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні

Пряма мова: "Ми хочемо наголосити на тому, що криза у європейській безпеці, спричинена військовою агресією Росії проти України та її наслідками, повинна залишатися в центрі уваги Парламентської асамблеї ОБСЄ".

"Ми закликаємо Асамблею і надалі проявляти стійкість у своїх зусиллях і у 2021 році поставити в топ-пріоритет свого порядку денного питання швидкого та повного виконання резолюцій Асамблеї з метою сприяння мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту з повною повагою до норм міжнародного права, які передбачають суверенітет, політичну незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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