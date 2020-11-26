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Україна просить ОБСЄ тиснути на Росію і тримати увагу на її агресії

Четвер, 26 листопада 2020, 17:22
Україна просить ОБСЄ тиснути на Росію і тримати увагу на її агресії

Україна закликає Парламентську асамблею ОБСЄ залишити на порядку денному питання російської агресії проти України та домагатися виконання резолюцій по Криму та Донбасу.

Джерело: "Укрінформ", який наводить заяву постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні

Пряма мова: "Ми хочемо наголосити на тому, що криза у європейській безпеці, спричинена військовою агресією Росії проти України та її наслідками, повинна залишатися в центрі уваги Парламентської асамблеї ОБСЄ".

"Ми закликаємо Асамблею і надалі проявляти стійкість у своїх зусиллях і у 2021 році поставити в топ-пріоритет свого порядку денного питання швидкого та повного виконання резолюцій Асамблеї з метою сприяння мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту з повною повагою до норм міжнародного права, які передбачають суверенітет, політичну незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Передісторія:

  • Російська агресія проти України та окупація Криму були в центрі уваги обговорень на зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, яка проходила 20-21 лютого у Відні.
  • У липні 2019 року на щорічній сесії ПА ОБСЄ у Люксембургу було прийнято Люксембурзьку декларацію, в основу якої лягли низка резолюцій із засудження незаконної анексії Росією Криму та триваючої агресії РФ на Донбасі із закликом до виведення російських військ з території України.

Теми: УкраїнаОБСЄРосія
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