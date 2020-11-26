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Украина просит ОБСЕ давить на Россию и держать внимание на ее агрессии

Четверг, 26 ноября 2020, 18:22

Украина призывает Парламентскую ассамблею ОБСЕ оставить на повестке дня вопрос российской агрессии против Украины и добиваться выполнения резолюций по Крыму и Донбасса.

Источник: "Укринформ", который приводит заявление постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене

Прямая речь: "Мы хотим подчеркнуть, что кризис в европейской безопасности, вызванный военной агрессией России против Украины и ее последствиями, должен оставаться в центре внимания Парламентской ассамблеи ОБСЕ".

"Мы призываем Ассамблею и в дальнейшем проявлять стойкость в своих усилиях и в 2021 году поставить в топ-приоритет свою повестку дня вопрос быстрого и полного выполнения резолюций Ассамблеи с целью содействия мирному урегулированию российско-украинского конфликта с полным уважением к нормам международного права, предусматривающих суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Предыстория:

  • Российская агрессия против Украины и оккупация Крыма были в центре внимания обсуждений на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила 20-21 февраля в Вене.
  • В июле 2019 на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге было принято Люксембургскую декларацию, в основу которой легли ряд резолюций по осуждению незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающейся агрессии РФ в Донбассе с призывом к выводу российских войск с территории Украины.

Темы: УкраинаОБСЕРосcия


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