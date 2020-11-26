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Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі

Четвер, 26 листопада 2020, 17:25

Депутати Європарламенту підтримали проєкт резолюції з приводу триваючого порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренка.

Текст резолюції розміщений на сайті ЄП, повідомляє "Європейська правда".

За резолюцію проголосували 613 євродепутатів, 41 був проти, 35 утрималися.

В тексті є вимога швидкого, ретельного, неупередженого і незалежного розслідування смерті Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова;

Також євродепутати закликали ЄС ЄС підтримати міжнародне розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі.

Крім того, резолюція підтримує рішення Ради працювати над третім пакетом санкцій, спрямованих на фірми і олігархів, що мають зв'язки з Лукашенком у світлі того, що дії, що вживаються ЄС і його країнами-членами досі, є несуттєвими, а також закликає до розширення санкційного списку ЄС;

Документ також містить заклик до повного заморожування переказів коштів ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів, включаючи позики Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших.

Нагадаємо, ще у вересні Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі, що визнає Координаційну раду опозиції.

19 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка. Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСЄвропаБілорусьсанкції
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