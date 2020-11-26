Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси
Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.
Текст резолюции размещен на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".
За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против и 35 воздержались.
В тексте есть требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковського, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;
Также евро депутаты призвали ЕС ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.
Кроме того, резолюция поддерживает решение Рады работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС;
Документ также содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.
Напомним, еще в сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, признающую Координационный совет оппозиции.
19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.