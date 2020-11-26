У Польщі почався суд над 17 поліцейськими, яких підозрюють у "вибиванні" свідчень
У місті Оструда, що на півночі Польщі, почався суд над 17 правоохоронцями, яких підозрюють у катуванні громадян у відділках для отримання "потрібних" свідчень.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Підозрювані працювали у відділку в Ольштині. Спершу їх мали судити там, але справу вирішено було передати до іншого міста.
Поліцейських підозрюють у зловживанні службовим становищем і катуваннях для отримання свідчень - жорстокому побитті, застосуванні до затриманих електрошокера й перцевого газу. Вони прослужили у поліції різний час - від 3 до 9 років.
Як стверджується, ці інциденти сталися у період з березня 2014 до квітня 2015 року.
Досудове розслідування тривало два з половиною роки.
Коли про інциденти стало відомо, міський та регіональний очільники поліції подали у відставку.