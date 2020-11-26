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У Польщі почався суд над 17 поліцейськими, яких підозрюють у "вибиванні" свідчень

Четвер, 26 листопада 2020, 17:47

У місті Оструда, що на півночі Польщі, почався суд над 17 правоохоронцями, яких підозрюють у катуванні громадян у відділках для отримання "потрібних" свідчень. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Підозрювані працювали у відділку в Ольштині. Спершу їх мали судити там, але справу вирішено було передати до іншого міста. 

Поліцейських підозрюють у зловживанні службовим становищем і катуваннях для отримання свідчень - жорстокому побитті, застосуванні до затриманих електрошокера й перцевого газу. Вони прослужили у поліції різний час - від 3 до 9 років.

Як стверджується, ці інциденти сталися у період з березня 2014 до квітня 2015 року. 

Досудове розслідування тривало два з половиною роки.

Коли про інциденти стало відомо, міський та регіональний очільники поліції подали у відставку.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщаполіціякримінал
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