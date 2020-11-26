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В Польше начался суд над 17 полицейскими, которых подозревают в "выбивании" показаний

Четверг, 26 ноября 2020, 17:47

В городе Оструда, что на севере Польши, начался суд над 17 правоохранителями, которых в применении пыток к задержанным для получения "нужных" показаний.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Подозреваемые работали в отделении в Ольштыне. Сначала их должны были судить там, но дело решено было передать в другой город.

Полицейских подозревают в злоупотреблении служебным положением и пытках для получения "нужных" показаний - жестоком избиении, применении к задержанным электрошокера и перечного газа. Они прослужили в полиции разное время - от 3 до 9 лет.

Как утверждается, эти инциденты произошли в период с марта 2014 по апрель 2015 года. Досудебное расследование длилось два с половиной года.

Когда об инцидентах стало известно, городской и региональный руководители полиции подали в отставку.

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Темы: Польшаполициякриминал
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