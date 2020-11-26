Європарламент засудив фактичну заборону абортів у Польщі

Європарламент у своїй резолюції заявив, що рішення Конституційного суду Польщі з приводу абортів ставить під загрозу життя жінок в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

За резолюцію проголосували 455 євродепутатів, проти були 145 і 71 утримався.

Парламент заявляє, що постанова Конституційного суду Польщі від 22 жовтня про визнання абортів незаконними у випадках, пов'язаних з важкими і незворотними дефектами плода, "ставить під загрозу здоров'я і життя жінок", оскільки більшість легальних абортів в країні здійснюються на цих підставах.

У резолюції наголошується, що рішення було прийнято "суддями, які обираються і повністю залежать від політиків з правлячої коаліції на чолі з партією "Право і справедливість".

Парламент підкреслює, що відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини обмежувальні закони про аборти порушують права людини.

"Депутати Європарламенту згодні з тим, що безперешкодний і своєчасний доступ до послуг в області репродуктивного здоров'я і повага до репродуктивної автономії жінок і процесу прийняття рішень мають вирішальне значення для захисту прав людини і гендерної рівності" - йдеться у повідомленні.

На думку парламенту, ця постанова суду є "ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права" в Польщі.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Читайте також: Вбивство чи можливість вибору: як міжнародне право регулює питання абортів.