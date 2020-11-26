Европарламент осудил фактический запрет абортов в Польше

Европарламент в своей резолюции заявил, что решение Конституционного суда Польши по поводу абортов ставит под угрозу жизнь женщин в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, против были 145 и 71 воздержался.

Парламент заявляет, что постановление Конституционного суда Польши от 22 октября о признании абортов незаконными в случаях, связанных с тяжелыми и необратимыми дефектами плода, "ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин", поскольку большинство легальных абортов в стране осуществляются на этих основаниях.

В резолюции отмечается, что решение было принято "судьями, которые избираются и полностью зависят от политиков из правящей коалиции во главе с партией "Право и справедливость".

Парламент подчеркивает, что в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека ограничительные законы об абортах нарушают права человека.

"Депутаты Европарламента согласны с тем, что беспрепятственный и своевременный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья и уважение к репродуктивной автономии женщин и процесса принятия решений имеют решающее значение для защиты прав человека и гендерного равенства", - говорится в сообщении.

По мнению парламента, это постановление суда является "еще одним примером политического захвата судебной власти и системного краха верховенства права" в Польше.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.