Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Чернігівщині накрили мережу з 8 нарколабораторій

Четвер, 26 листопада 2020, 18:37
На Чернігівщині накрили мережу з 8 нарколабораторій

В Чернігівській області викрили злочинну групу,  що організувала виготовлення і продаж наркотиків в особливо великих розмірах.

Джерело: Повідомлення Офіса генпрокурора

Дослівно: "У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини – "PVP", "метамфетамін", канабіс, загально масою близько 40 кг.

Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме – посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок".

Деталі: Повідомляється про затримання 3 осіб, які за даними слідства, упродовж тривалого часу на території кількох областей незаконно виготовляли і збували наркотичні засоби.

Українська правда
Теми: Чернігівкриміналнаркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Чернігів
Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ
McDonald's відновив роботу у Чернігові та Кривому Розі
Обшуки у Чернігівській міськраді: слідчі шукають рішення про звільнення Атрошенка – "Чесно"
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: