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На Чернігівщині накрили мережу з 8 нарколабораторій

Четвер, 26 листопада 2020, 19:37

В Чернігівській області викрили злочинну групу,  що організувала виготовлення і продаж наркотиків в особливо великих розмірах.

Джерело: Повідомлення Офіса генпрокурора

Дослівно: "У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини – "PVP", "метамфетамін", канабіс, загально масою близько 40 кг.

Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме – посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок".

Деталі: Повідомляється про затримання 3 осіб, які за даними слідства, упродовж тривалого часу на території кількох областей незаконно виготовляли і збували наркотичні засоби.

Українська правда
Теми: Чернігівкриміналнаркотики


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