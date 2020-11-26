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На Черниговщине накрыли сеть из 8 нарколабораторий

Четверг, 26 ноября 2020, 18:37
На Черниговщине накрыли сеть из 8 нарколабораторий

В Черниговской области разоблачили преступную группу, организовала изготовление и продажу наркотиков в особо крупных размерах.

Источник: Сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - "PVP", "метамфетамин", каннабис, общей массой около 40 кг.

Кроме того, изъято средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек".

Детали: Сообщается о задержании 3 человек, которые по данным следствия, на протяжении длительного времени на территории нескольких областей незаконно изготавливали и сбывали наркотические средства.

Украинская правда

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Темы: Черниговкриминалнаркотики
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