На Черниговщине накрыли сеть из 8 нарколабораторий

В Черниговской области разоблачили преступную группу, организовала изготовление и продажу наркотиков в особо крупных размерах.

Источник: Сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - "PVP", "метамфетамин", каннабис, общей массой около 40 кг.

Кроме того, изъято средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек".

Детали: Сообщается о задержании 3 человек, которые по данным следствия, на протяжении длительного времени на территории нескольких областей незаконно изготавливали и сбывали наркотические средства.