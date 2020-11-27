Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ОП хочуть забезпечити киснем 80% ліжок до середини грудня

П'ятниця, 27 листопада 2020, 02:45

Офіс президента ставить завдання до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем, тобто збільшити цю кількість на близько 30% від того рівня, який існує наразі. 

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю, як цитує ОП

Пряма мова: "У нас є завдання – думаю, ми його виконаємо – до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник – практично 50%. І ми його збільшуємо".

Деталі: За словами заступника Єрмака, щотижня кількість ліжок у медзакладах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі. Раніше, стверджує Тимошенко, цей показник становив менше тисячі. 

Він також зазначив, що швидко збільшити відсоток ліжок із киснем складно, тому що одночасно збільшується кількість ліжко-місць. 

"Збільшуємо ліжко-місця – зменшується відсоток із киснем. Тому що це одночасний процес", – каже Тимошенко.

Водночас Тимошенко розділяє відповідальність за боротьбу з коронавірусом між Міністерством охорони здоров’я та місцевою владою. Тому ОП разом із МОЗ об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми.

"Ми з'єднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю, установку кисневих станцій", –  повідомив заступник голови Офісу.

Тимошенко також наголосив, що проблема із закупівлею такого обладнання існує і в інших країнах. Так, нині про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

Теми: Офіс президентамедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп погодився залишити Білий дім

фото, відеоВлада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"

Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Кабмін затвердив держбюджет-2021 до другого читання

Уряд підтримав законопроєкт, який гарантує Ситнику посаду директора НАБУ

Білорусь підготувала санкції проти України

Усі новини...
Офіс президента
В Офісі президента вважають, що рухаються вперед у питанні миру на Донбасі
Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело
Офіс президента: Милованов призначений радником Єрмака
Останні новини
03:35
Прощання з Марадоною призвело до сутичок із поліцією
02:45
В ОП хочуть забезпечити киснем 80% ліжок до середини грудня
01:52
Трамп погодився залишити Білий дім
01:09
ВідеоАМПУ приховала витік нафти у Чорне море – Держекоінспекція
00:27
В Офісі президента вважають, що рухаються вперед у питанні миру на Донбасі
23:56
фото, відео4 РПГ та десятки гранат: в будівлі столичної Нацакадемії знайшли зброю та вибухівку
23:27
У Мінфіні порахували, що в бюджеті бракує $3 млрд до кінця року
22:45
фото, відеоВлада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"
22:17
Творці російської вакцини хочуть об'єднатися з AstraZeneca
21:57
"Зоря" здобула першу перемогу в Лізі Європи у сезоні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!