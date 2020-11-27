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В ОП хочуть забезпечити киснем 80% ліжок до середини грудня

П'ятниця, 27 листопада 2020, 01:45
В ОП хочуть забезпечити киснем 80% ліжок до середини грудня

Офіс президента ставить завдання до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем, тобто збільшити цю кількість на близько 30% від того рівня, який існує наразі. 

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю, як цитує ОП

Пряма мова: "У нас є завдання – думаю, ми його виконаємо – до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник – практично 50%. І ми його збільшуємо".

Деталі: За словами заступника Єрмака, щотижня кількість ліжок у медзакладах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі. Раніше, стверджує Тимошенко, цей показник становив менше тисячі. 

Він також зазначив, що швидко збільшити відсоток ліжок із киснем складно, тому що одночасно збільшується кількість ліжко-місць. 

"Збільшуємо ліжко-місця – зменшується відсоток із киснем. Тому що це одночасний процес", – каже Тимошенко.

Водночас Тимошенко розділяє відповідальність за боротьбу з коронавірусом між Міністерством охорони здоров’я та місцевою владою. Тому ОП разом із МОЗ об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми.

"Ми з'єднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю, установку кисневих станцій", –  повідомив заступник голови Офісу.

Тимошенко також наголосив, що проблема із закупівлею такого обладнання існує і в інших країнах. Так, нині про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

Теми: Офіс президентамедицина
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