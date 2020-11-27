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В ОП хотят обеспечить кислородом 80% коек до середины декабря

Пятница, 27 ноября 2020, 01:45
В ОП хотят обеспечить кислородом 80% коек до середины декабря

Офис президента ставит задачу до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом, то есть увеличить это количество на около 30% от того уровня, который существует сейчас.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в интервью, как цитирует ОП

Прямая речь: "У нас есть задача - думаю, мы его выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем ".

Детали: По словам заместителя Ермака, еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи. Ранее, утверждает Тимошенко, этот показатель составлял менее тысячи.

Он также отметил, что быстро увеличить процент коек с кислородом сложно, потому что одновременно увеличивается количество койко-мест.

"Увеличиваем койко-места – уменьшается процент с кислородом. Потому что это одновременный процесс", – говорит Тимошенко.

В то же время Тимошенко разделяет ответственность за борьбу с коронавируса между Министерством здравоохранения и местными властями. Поэтому ОП вместе с Минздравом объединили усилия для решения этой проблемы.

"Мы соединили это все воедино, чтобы быстро осуществлять закупку, установку кислородных станций", – сообщил заместитель председателя Офиса.

Тимошенко также отметил, что проблема с закупкой такого оборудования существует и в других странах. Так, сейчас о большинстве поставок можно договориться только на февраль-март 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентамедицина
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