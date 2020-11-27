Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ОП хотят обеспечить кислородом 80% коек до середины декабря

Пятница, 27 ноября 2020, 02:45

Офис президента ставит задачу до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом, то есть увеличить это количество на около 30% от того уровня, который существует сейчас.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в интервью, как цитирует ОП

Прямая речь: "У нас есть задача - думаю, мы его выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем ".

Детали: По словам заместителя Ермака, еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи. Ранее, утверждает Тимошенко, этот показатель составлял менее тысячи.

Он также отметил, что быстро увеличить процент коек с кислородом сложно, потому что одновременно увеличивается количество койко-мест.

"Увеличиваем койко-места – уменьшается процент с кислородом. Потому что это одновременный процесс", – говорит Тимошенко.

В то же время Тимошенко разделяет ответственность за борьбу с коронавируса между Министерством здравоохранения и местными властями. Поэтому ОП вместе с Минздравом объединили усилия для решения этой проблемы.

"Мы соединили это все воедино, чтобы быстро осуществлять закупку, установку кислородных станций", – сообщил заместитель председателя Офиса.

Тимошенко также отметил, что проблема с закупкой такого оборудования существует и в других странах. Так, сейчас о большинстве поставок можно договориться только на февраль-март 2021 года.

Темы: Офис президентамедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трамп согласился покинуть Белый дом 

фото, видеоВласти тайно встречаются с бизнесменами несмотря на обещания Зеленского – "Схемы"

Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси

Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению

Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Беларусь подготовила санкции против Украины

Все новости...
Офис президента
В Офисе президента считают, что движутся вперед в вопросе мира на Донбассе
Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник
Офис президента: Милованов назначен советником Ермака
Последние новости
02:45
В ОП хотят обеспечить кислородом 80% коек до середины декабря
01:52
Трамп согласился покинуть Белый дом 
01:09
ВидеоАМПУ скрыла разлив нефти в Черное море – Госэкоинспекция
00:27
В Офисе президента считают, что движутся вперед в вопросе мира на Донбассе
23:56
фото, видео4 РПГ и десятки гранат: в здании столичной Нацакадемии нашли оружие и взрывчатку
23:27
В Минфине посчитали, что в бюджете не хватает $3 млрд до конца года
22:45
фото, видеоВласти тайно встречаются с бизнесменами несмотря на обещания Зеленского – "Схемы"
22:17
Создатели российской вакцины хотят объединиться с AstraZeneca
21:57
"Заря" одержала первую победу в Лиге Европы в сезоне
21:54
Новости экономики: госбюджет отправили на второе чтение, банки будут принимать цифровой паспорт
Все новости...