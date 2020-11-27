“У мерів нема президентських амбіцій”: в ОП розповіли про “мости” з регіонами

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко переконаний, що центральна влада та лідери місцевих громад мають налагоджувати співпрацю задля розв’язання проблем на місцях та розвитку регіонів.

Джерело: Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі "Бацман", Офіс президента

Пряма мова: "Я вважаю, що нам потрібен постійний діалог і постійна комунікація з владою на місцях. Те, чого дійсно не було останній рік.

Вибори скінчилися, а далі треба працювати на розвиток кожного окремого регіону. На вирішення проблем кожного окремого регіону.

У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти. Це все одна країна – Україна...

У нас з ними "місток" через економіку. Якісь проекти фінансуються з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати".

Деталі: Кирило Тимошенко займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях. Своїм основним завданням на цьому напрямку він називає "зшивати", об’єднувати регіони.

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