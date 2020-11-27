Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

“У мерів нема президентських амбіцій”: в ОП розповіли про “мости” з регіонами

П'ятниця, 27 листопада 2020, 08:43
“У мерів нема президентських амбіцій”: в ОП розповіли про “мости” з регіонами

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко переконаний, що центральна влада та лідери місцевих громад мають налагоджувати співпрацю задля розв’язання проблем на місцях та розвитку регіонів.

Джерело: Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі "Бацман", Офіс президента 

Пряма мова: "Я вважаю, що нам потрібен постійний діалог і постійна комунікація з владою на місцях. Те, чого дійсно не було останній рік.

Вибори скінчилися, а далі треба працювати на розвиток кожного окремого регіону. На вирішення проблем кожного окремого регіону. 

У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти. Це все одна країна – Україна...

У нас з ними "місток" через економіку. Якісь проекти фінансуються з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати".

Деталі: Кирило Тимошенко займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях. Своїм основним завданням на цьому напрямку він називає "зшивати", об’єднувати регіони.

Знати більше: Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентамісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: