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"У мэров нет президентских амбиций": в ОП рассказали о "мостах" с регионами

Пятница, 27 ноября 2020, 08:43
У мэров нет президентских амбиций: в ОП рассказали о мостах с регионами

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко убежден, что центральная власть и лидеры местных общин должны налаживать сотрудничество для решения проблем на местах и ​​развития регионов.

Источник: Кирилл Тимошенко в интервью программе "Бацман", Офис президента

Прямая речь: "Я считаю, что нам нужен постоянный диалог и постоянная коммуникация с властью на местах. То, чего действительно не было последний год.

Выборы закончились, а дальше надо работать на развитие каждого отдельного региона. На решение проблем каждого отдельного региона.

У мэров нет политических амбиций идти в президенты. Преимущественно это люди, которые занимаются общинами и их проблемами и вопросами на местах. Мы со своей стороны хотим им помочь. Это все одна страна - Украина...

У нас с ними "мостик" через экономику. Какие-то проекты финансируются из государственного бюджета, какие-то - из местного. Это наш мостик, где мы вместе можем работать".

Детали: Кирилл Тимошенко занимается налаживанием сотрудничества с представителями власти на местах. Своей основной задачей на этом направлении он называет "сшивать", объединять регионы.

Знать больше: Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаместная власть
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