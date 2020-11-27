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Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди

П'ятниця, 27 листопада 2020, 09:35
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди

Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС", - йдеться у документі.

Ці країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. "Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх", - йдеться у заяві.

Санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Також заборонена торгівля нафтою та нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики та кредити.

Членам цих організацій заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, це обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїУкраїнаЄСісламтероризм
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