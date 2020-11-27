Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди

П'ятниця, 27 листопада 2020, 10:35

Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС", - йдеться у документі.

Ці країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. "Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх", - йдеться у заяві.

Санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Також заборонена торгівля нафтою та нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики та кредити.

Членам цих організацій заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, це обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.

Теми: санкціїУкраїнаЄСісламтероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Ще один різкий стрибок: кількість випадків COVID за добу перевищила 16 тисяч

Трамп погодився залишити Білий дім

фото, відеоВлада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"

Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Кабмін затвердив держбюджет-2021 до другого читання

Усі новини...
санкції
Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі
Білорусь підготувала санкції проти України
ЄС без перепон продовжить санкції проти Росії на пів року - ЗМІ
Останні новини
11:44
Портфельні держгарантії: "Укрексімбанк" почав відбір банків-кредиторів бізнесу
11:28
Тихановська планує зустріч із Байденом
11:09
ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії"
11:05
У МОЗ спробували пояснити, чому лише 41% ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем
11:04
Кошти на підтримку населення хочуть брати з "ковідного" фонду
10:43
Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП
10:35
МОЗ чекає результатів локдауну вихідного дня і боїться Нового року
10:35
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди
10:27
Курс валют на 27 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:16
АМКУ оштрафував матір нардепа: купила вертолітний майданчик Януковича без дозволу
Усі новини...