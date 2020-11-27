Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против ИГИЛ и Аль-Каиды

Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям Европейского Союза против террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия присоединились к решению Совета ЕС ", - говорится в документе.

Эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. "Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Также запрещена торговля нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты.

Членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.