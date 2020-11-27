Тихановська планує зустріч із Байденом

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує зустріч із президентом США Джо Байденом, який виграв вибори 2020 року.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю телеканалу Белсат

Пряма мова: "Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, у нас вже є запрошення на таку зустріч. У найближчих планах у нас є Велика Британія, Норвегія. Ми будемо рухатися на східні країни".

Деталі: Тихановська звернулася до білорусів: незважаючи на те, що всі втомилися (після 3 місяців протестів ред.), вірити - народ перемагає, адже режим Лукашенка втомився ще більше і в ньому спостерігається розлад. Політик запевнила, що світ підтримує мирний протест білорусів.