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Тихановская планирует встречу с Байденом

Пятница, 27 ноября 2020, 11:28

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года.

Источник: Тихановская в интервью телеканалу Белсат

Прямая речь: "Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны".

Детали: Тихановская обратилась к белорусам: несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов –ред.), верить – народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад. Политик заверила, что мир поддерживает мирный протест белорусов.

Темы: ТихановскаяБайденБеларусьСША


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