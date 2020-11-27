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Тихановская планирует встречу с Байденом

Пятница, 27 ноября 2020, 10:28
Тихановская планирует встречу с Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года.

Источник: Тихановская в интервью телеканалу Белсат

Прямая речь: "Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны".

Детали: Тихановская обратилась к белорусам: несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов –ред.), верить – народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад. Политик заверила, что мир поддерживает мирный протест белорусов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяБайденБеларусьСША
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