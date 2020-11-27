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У Києві - новий антирекорд коронавірусу: захворіли більше півтори тисячі людей

П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:08

На коронавірус у столиці минулої доби захворіла найбільша за період пандемії кількість киян - 1520 людей, 26 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1520 людей. 26 випадків - летальні. Одужали в столиці за добу 375 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 869 жінок віком від 18 до 83 років і 22 дівчинки від 7 до 17 років. А також 607 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв і 22 хлопчика від 25 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і 56 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 121 пацієнта (теж рекордна кількість). Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 250. У Солом'янському – 206 та в Дніпровському районі – 200 випадків.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 65 539. Усього коронавірус подолали 22 317 мешканців Києва. Померли від вірусу 1253 киянина.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста наразі лікуються 2088 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. Кличко також повідомив, що у важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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