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В Киеве - новый антирекорд коронавируса: заболели более полутора тысяч человек

Пятница, 27 ноября 2020, 12:08

Коронавирусом в столице за прошедшие сутки заболело самое большое за период пандемии количество киевлян - 1520 человек, 26 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. 26 случаев - летальные. Выздоровели в столице за сутки 375 людей".

Детали: Среди заболевших: 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 22 девочки от 7 до 17 лет. А также 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 56 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250. В Соломенском - 206 и в Днепровском районе - 200 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева. Умерли от вируса 1253 киевлянина.

Всего в стационарах медучреждений города сейчас лечатся 2088 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. Кличко также сообщил, что в тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных.

Темы: Киевкоронавирус


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