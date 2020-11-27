Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британія подала оксфордську вакцину від COVID на розгляд свого регулятора

П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:14
Фото з Twitter ЄП

Британія у п’ятницю звернулася з проханням до свого медичного регулятора надати оцінку вакцині, розробленій Університетом Оксфорда й компанією AstraZeneca’s для тимчасового постачання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За оцінками AstraZeneca, до кінця грудня Британія може отримати перші 4 млн доз. 

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок ставить за мету почати розгортання кампанії вакцинації до Різдва.

"Ми офіційно звернулися до регулятора з проханням оцінити вакцину Оксфорду/AstraZeneca, щоб розуміти дані і визначити, чи вона відповідає вимогливим стандартам безпеки… Цей лист - важливий крок до того, щоб почати застосовувати вакцину якнайшвидше, щойно це буде визнано безпечним", - заявив він.  

Британський регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) і раніше знайомилося з оприлюдненими даними про випробування вакцини.

Раніше Оксфорд/AstraZeneca оприлюднили попередні результати про ефективність вакцини, згідно з якими за умови введення половини дози і згодом повної дози її ефективність може становити до 90%.

Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Ще один різкий стрибок: кількість випадків COVID за добу перевищила 16 тисяч

Трамп погодився залишити Білий дім

фото, відеоВлада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"

Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Усі новини...
Велика Британія
Оксфордська вакцина показала ефективність на 70%
Британія скасує карантин для поїздок під час Різдва – ЗМІ
Британія планує пом'якшити карантин на період Різдвяних свят
Останні новини
13:13
За крісло мера Чернівців позмагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю"
13:03
Секретар РНБО: Проблеми з киснем у країні немає
12:56
Брак фізичної активності може призвести до смерті до 5 млн людей на рік – ВООЗ
12:56
картаВихідні в Україні будуть з дощем і снігом
12:56
Бюджет-2021: Попри обіцянки підвищення видатків на Офіс Зеленського залишили – нардеп
12:34
Росія масово вакцинує свою армію від коронавірусу
12:33
УЗ відновлює рух потягу Київ-Рахів
12:27
Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу
12:22
На Печерську п’яний чоловік без маски почав стріляти, бо вивели з аптеки
12:20
Компанії в ЄС зможуть отримувати доступ до персональних даних
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!