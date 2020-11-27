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Британія подала оксфордську вакцину від COVID на розгляд свого регулятора

П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:14
Британія подала оксфордську вакцину від COVID на розгляд свого регулятора
Фото з Twitter ЄП

Британія у п’ятницю звернулася з проханням до свого медичного регулятора надати оцінку вакцині, розробленій Університетом Оксфорда й компанією AstraZeneca’s для тимчасового постачання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За оцінками AstraZeneca, до кінця грудня Британія може отримати перші 4 млн доз. 

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок ставить за мету почати розгортання кампанії вакцинації до Різдва.

"Ми офіційно звернулися до регулятора з проханням оцінити вакцину Оксфорду/AstraZeneca, щоб розуміти дані і визначити, чи вона відповідає вимогливим стандартам безпеки… Цей лист - важливий крок до того, щоб почати застосовувати вакцину якнайшвидше, щойно це буде визнано безпечним", - заявив він.  

Британський регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) і раніше знайомилося з оприлюдненими даними про випробування вакцини.

Раніше Оксфорд/AstraZeneca оприлюднили попередні результати про ефективність вакцини, згідно з якими за умови введення половини дози і згодом повної дози її ефективність може становити до 90%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус
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