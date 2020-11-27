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Британия подала оксфордскую вакцину от COVID на рассмотрение своего регулятора

Пятница, 27 ноября 2020, 11:14
Британия подала оксфордскую вакцину от COVID на рассмотрение своего регулятора
Фото с Twitter ЕП

Великобритания в пятницу обратилась с просьбой к своему медицинскому регулятору дать оценку вакцине, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca для временных поставок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По оценкам AstraZeneca, до конца декабря Британия может получить первые 4 млн доз.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ставит целью начать развертывание кампании вакцинации до Рождества.

"Мы официально обратились к регулятору с просьбой оценить вакцину Оксфорда / AstraZeneca, чтобы понимать данные и определить, отвечает ли она строгим стандартам безопасности... Это письмо - важный шаг к тому, чтобы начать применять вакцину можно быстрее, как только это будет признано безопасным", - заявил он.

Британский регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) и ранее знакомился с данными об испытаниях вакцины.

Ранее Оксфорд / AstraZeneca обнародовали предварительные результаты об эффективности вакцины, согласно которым при условии введения половины дозы и впоследствии полной дозы ее эффективность может составлять до 90%.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус
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