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На Печерську п’яний чоловік без маски почав стріляти, бо вивели з аптеки

П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:22
На Печерську п’яний чоловік без маски почав стріляти, бо вивели з аптеки

На столичному Печерську п’яний чоловік зайшов в аптеку без захисної маски. На зауваження не реагував, а коли його вивела охорона, почав стріляти.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

Завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт".

Деталі: Конфлікт трапилася на вулиці Басейній. Ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали 44-річного порушника та вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

За цим фактом у Печерській поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Крім того, щодо чоловіка склали адмінпротокол за порушення правил карантину.

Українська правда
Теми: карантинполіціяКиївкоронавірус
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