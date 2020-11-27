На Печерске пьяный мужчина без маски начал стрелять, потому что вывели из аптеки

На столичном Печерске пьяный мужчина зашел в аптеку без защитной маски. На замечание не реагировал, а когда его вывела охрана, начал стрелять.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Мужчина в нетрезвом виде зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

Заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. После этого мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт".

Детали: Происшествие случилось на улице Бассейной. Никто не пострадал.

Полицейские задержали 44-летнего нарушителя и изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

По данному факту в Печерской полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК. Кроме того, в отношении мужчины составили админпротокол за нарушение правил карантина.